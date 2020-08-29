日本首相安倍晉三才剛創下日本史上連續在位最長的記錄，卻於 8 月 28 日傳出因舊疾惡化等原因，為避免國政受到影響，堅決辭去首相職務。

安倍晉三罹患了難以治癒的「潰瘍性大腸炎」。根據《日本經濟新聞》報導，該疾病的患者，會因為大腸炎症而傷及大腸黏膜，並進而引發潰瘍。主要症狀包括腹痛、腹瀉，以及血便等。

潰瘍性大腸炎患者以歐美國家居多，目前推算日本國內也有超過 22 萬人罹患。發病的原因不明，一般認為與飲食習慣的西化、還有基因組成等原因有關。

過去在 2007 年 9 月，安倍晉三在首度執政的任期中，就因為該疾病而辭去日本首相一職。月刊雜誌「文藝春秋」在 2008 年 1 月的文章中提到，安倍晉三於 17 歲時發病，之後病情也因為服用一款新的藥物而出現改善。

〈鉅亨看世界〉讓安倍晉三下台的「潰瘍性大腸炎」(圖片：AFP)

醫界認為潰瘍性大腸炎與人體免疫系統的異常有關。還有發病原因也似乎與遺傳、飲食，還有腸道內的細菌狀態等多重因素有所關連。難以完全治癒，也被日本政府指定為重大傷病。

雖然不會直接危及患者性命，但是如廁次數頻繁，還有壓力等因素也都容易造成症狀惡化。日本杏林大學教授久松理一表示，由於生活品質受到影響，透過確實的持續治療來抑制症狀，是很重要的。

雖然多集中在 20 到 30 多歲發病，但是幼兒及中高齡也有發病可能。絕大多數的症狀輕微，但是包含中度症狀的患者在內、有許多病患都需持續接受治療。

潰瘍性大腸炎的特徵是，患者會出現腹痛等症狀，在經過治療後會有所緩解，同樣過程不斷反覆。治療上要盡可能保持在舒緩狀態，並預防症狀再發。

醫師會視患者症狀來投藥。若有效果，原則上只要持續服用即可。相關藥物有幾種選擇，藥效方面也各有不同。需要在嘗試的過程中，來找到適合藥物。

如果藥物不能順利出現療效，也可施與日本研發的「血球成分除去療法」。這個方法與洗腎類似，利用儀器來將人體血液中引發炎症的白血球等特定血液成分去除。

另外還有「顆粒球吸著除去療法」(GCAP)，也是該項治療法的一種。適用保險給付，該項治療基本上每週一次，連續實施十週左右。

症狀嚴重時，需考慮切除大腸。經由手術取出整段大腸，並將局部小腸作成袋狀與肛門縫合，在術後可讓糞便於腸內累積。

其他像是腸道菌叢移植 (糞便移植) 的研究也正進行當中，是將腸道健康者的腸內細菌移植到患者身上。

如果罹患潰瘍性大腸炎的時間拉長，有可能發展為大腸癌。在發病超過 10 年後，風險會逐漸升高。醫界認為由於大腸黏膜的炎症持續，癌症也就容易形成。