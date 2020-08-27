國土計畫補償辦法出爐 配合遷移可獲補償款

內政部「國土計畫補償辦法」草案今 (27) 日正式出爐，預計 2025 年公告國土功能分區圖後，非都市土地上既有合法建築物或設施，如須配合遷移，政府將主動發給遷移補償費。

內政部表示，目前非都市土地是依據「區域計畫法」管制，過去在辦理土地編定作業時，是以現況編定為主，欠缺完整國土規劃，導致有可能將環境敏感地區土地編定為建築用地的情形。

為了確保國土永續發展，依據今年 4 月修正的「國土計畫法」規定，國土功能分區圖將在 2025 年 4 月 30 日前公告，屆時將明確區分發展範圍，確保未來土地開發利用不再誤用環境敏感地區或優良農地。

內政部說明，這次新訂的補償辦法規定，若不符合未來國土計畫土地使用管制規定，且有國土保育保安需要時，地方政府將主動發給遷移補償費，包含建築物或設施、農作改良物、墳墓、動力機具、生產原料或經營設備、水產養殖物、畜產、原居住人口及營業損失等。

此外，補償辦法也規定，原本區域計畫法的「可建築用地」，包含甲、乙、丙、丁種建築用地、遊憩用地等，若經國土計畫變更編定為「非可建築用地」時，對於受損的建築權利，所有權人可於國土功能分區圖公告屆滿 1 年後，申請變更補償費。

內政部說明，變更補償費是以變更前、後土地價值差額進行計算，土地並不會被徵收，仍然歸土地所有人所有，但經補償後，將不得再申請建築。