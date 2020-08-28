【新光證券】盤前分析    

新光證券 2020年8月28號8點31分

◆盤勢分析

費半及蘋果股價再創新高，激勵市值王開高大漲，27 日台股一度展現上攻 13000 點氣勢，可惜中國抗議美國新增制裁 24 個中企，在南海發射中程飛彈，美中關係緊張，加上台股已連漲四日，獲利了結賣壓出籠，使得大盤翻黑收市，終場加權指數收在 12797.31 點，跌 35.98 點或 0.28%，成交額 2191.51 億元。OTC 指數收在 165.81 點，漲 0.18 點或 0.11%，成交額 620.95 億元。

27 日大盤表現虎頭蛇尾，價跌量增，日線收黑留長上影線，滑落 12800 點關卡，不過，9 日 KD 值轉為黃金交叉，無損技術面向上走勢。籌碼方面，三大法人僅投信買超，其中外資期貨部位為偏多操作。雖然華為概念股受美中角力影響，至今仍未走出陰霾，不過統計今年前七月外銷訂單金額，電機及資訊與通信產品較去年同期成長 1.8% 及 8.75%，預期受疫情影響，宅經濟效應放大各式電子產品需求，面板基本面好轉，下半年營運表現將優於上半年；另外，房市也有感回溫，7 月全國買賣移轉棟數創近 55 個月以來新高，亦帶動營建股走勢，在類股良性輪動、全球資金行情浪潮持續下，台股有機會維持多頭走勢，選股方面，可留意產業能見度佳族群波段操作。

