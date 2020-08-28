〈台股盤前〉外資沒有撤出+人氣鼎沸類股輪動 多頭喜年來

台股大盤昨日開高振盪收低，在主帥台積電 (2330-TW) 穩盤、 面板股強勢漲升助威之下，早盤指數衝破 12900 點，最高達 12960.68 點，看似努力挑戰 1 萬 3000 點重大關卡，但大盤虎頭蛇尾最終收低，證券分師黃漢成強調，台股集中市場目前仍由多頭掌握盤面發展，市場人氣仍在且在題材、類股間輪動。

27 日面板股群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 強勢上漲，且群創不僅以漲停作收而且大噴發出高達 108.5 萬張的歷史天量，個股成交值 97.3 億元，三大法人大舉買超 12.2 萬張的同時，黃漢成也對此特別強調，顯示市場的資金以及人氣都還在，外資還沒有撤出。

昨日大盤台積電收紅，但是鴻海 (2317-TW) 以及大立光 (3008-TW) 兩大權值股卻是下跌作收，且大立光收盤報 3460 元，距離 3420 元的波段低點相當近，黃漢成指出，深究其中原因，無非在於外資法人爲期貨指數的結算大力壓盤，從以往經驗來看，法人為期指結算的獲利目的而以殺出值股的操作模式，不會在結算當日才施力，料今天的台股盤勢將在多空交戰之下會有精彩的演出。

台股集中市場加權股價指數昨天收低下跌 35.98 點，收在 12797.31 點，成交值 2158.34 億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超 80.99 億元。其中，自營商賣超 9.01 億元，投信買超 5.48 億元，外資及陸資賣超 77.46 億元；黃漢成說，現階段投資人必須留意上市櫃公司 8 月營收的走勢。

在美股的收盤訊息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四 (27 日) 於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布劃時代的變革，Fed 將採取平均通膨目標架構，改寫「充分就業」和「達成通膨目標」的方法，暗示長期零利率的時代來臨。此消息促使美債殖利率跳升，激勵金融股領軍大漲，但四級颶風勞拉促使多間煉油廠減產，油價下跌拖累能源股疲弱不振，美股四大指數漲跌互見，道瓊收漲逾 160 點。

美股四大指數的今晨收盤表現，美股道瓊指數上漲 160.35 點，或 0.57%，收 28,492.27 點。標普 500 指數上漲 5.82 點，或 0.17%，收 3,484.55 點。那斯達克指數下跌 39.72 點，或 0.34%，收 11,625.34 點。費城半導體指數下跌 30.07 點，或 1.34%，收 2,220.15 點。

美股收盤的五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.20%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.95%；臉書 (FB-US) 下跌 3.52%。道瓊成分股多收高，沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 4.54%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.29%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.21%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.18%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.73%。

台股 ADR 同步收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.93%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.27%。