〈迅得營運展望〉半導體營收比重今年可望倍增 3年內目標過半

半導體及 PCB 自動化設備廠迅得 (6438-TW) 今年以來半導體設備接單都超越去年同期，且晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 更因導入新世代製程新建廠，已成最大單一客戶，總經理王年清今 (27) 日指出，在此基礎下，已規劃目標 3 年內半導體應用設備營收比重，將超越五成以上。

台積電積極擴充新產能，除在台灣南部投資購地，也啟動在台、美新建廠計畫，在美亞歷桑那州投資約 3600 億元設立 5 奈米廠，2021 投資動工、2024 年投片，王年清接受訪問時指出，迅得已建立產線生產 5 奈米製程自動化倉儲設備，正進一步等待客戶端設廠規劃。隨著未來台積電持續擴充產能，迅得也將受惠。

迅得今年鎖定半導體自動化設備為成長目標，估全年來自半導體設備營收，將較 2019 年成長逾 1 倍，高於今年整體業績成長幅度。迅得 2019 年營收 29.69 億元，以 PCB 製程自動化設備為主，其中半導體自動化設備營收占比約 8-9%，今年迅得半導體設備營收比重，可倍數成長到 18-19%，主要動能就是來自台積電新設 5 奈米製程廠帶動的工程需求，同時既有 7 奈米晶圓廠也獲追加訂單。

迅得產品涵蓋 PCB 及半導體設備兩大業務，半導體設備毛利率遠高於 PCB ，迅得今年成長集中半導體，主力產品是晶圓代工應用的線邊倉設備，應用在晶圓廠搬運、系統、倉儲、系統自動化及物流相關。

迅得第二季財報獲利表現優於預期，第二季稅後純益爲 1.21 億元，季增 2.6 倍，年增 2.85 倍，每股純益爲 2.0 元；上半年稅後純益爲 1.54 億元，年增 1.09 倍，每股純益爲 2.6 元。預估第三季營收將較第二季成長。