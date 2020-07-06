迅得Q2獲利將轉盈創10季新高 Q3接單到8月底

PCB 及半導體設備廠迅得 (6438-TW) 2020 年以來半導體設備接單都超越去年同期，估 6 月營收 3 億元，第二季站上 9 億元，也超越去年同期 8.84 億元，單季也較去年同期虧轉盈，每股純益將達 1.5 元，同時，第三季接單已達 8 月底。

迅得今年半導體設備出貨比重攀高，推升獲利走揚，第二季獲利可望創下 10 季以來新高；迅得今 (6) 日除息 1.525 元，在強勁基本面支撐下，開盤 71 元價位即已瞬間填息。

迅得產品涵蓋 PCB 及半導體設備兩大業務，半導體設備毛利率遠高於 PCB ，今年成長集中半導體，主力產品是晶圓代工應用的線邊倉設備，應用在晶圓廠搬運、系統、倉儲、系統自動化及物流相關

。迅得 2020 年鎖定半導體自動化設備為成長目標，估全年來自半導體設備營收，將較 2019 年成長逾 1 倍，高於今年整體業績成長 20%。

迅得 2019 年營收 29.69 億元，雖是以 PCB 製程自動化設備為主，但其中半導體自動化設備營收占比約 8-9%，今年半導體設備營收比重，估將倍數成長，主要成長動能來自晶圓代工廠 5 奈米製程廠帶動的工程需求，同時既有的 7 奈米晶圓廠也追加訂單。