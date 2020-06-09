台積電擴大先進製程 捷流閥業、迅得受惠

台積電 (2330-TW) 積極投入資本支出擴廠，蝶閥龍頭廠捷流閥業 (4580-TW)、自動化業者迅得 (6438-TW) 估將將因採購案擴大受惠，捷流閥業今 (9) 日公布 2020 年 5 月營收達 2.09 億元，月減 9.52%，前 5 月營收為 10.15 億元，年減 1.65%。

捷流閥業指出，集團站穩台灣蝶閥市場佔有率超過六成之地位，旗下閥門產品線齊全，可依據不同產業對於耐壓、耐高溫、低洩漏率、高可靠度等需求提供最佳解決方案，係國內外主要客戶指定之重要合作供應夥伴，捷流閥業 5 月接單再下一城，接獲全球最大晶圓代工業者擴建台灣南科廠大型閥門產品訂單，將貢獻整體營收達近約 3000 萬元，凸顯捷流閥業於工業閥門市場高度競爭利基，創造集團接單強勁動能。

捷流閥業對營運審慎樂觀，持續擴大全球業務接單、及提升平均案件接單金額兩大面向進擊，深化船舶與電子等產業工業閥門訂單表現，有助進一步優化產品銷售結構，提升中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理外購閥比重，並持續提升兩岸生產基地生產自動化比例、以及桃園觀音鑄造廠穩定原料來源、閥門產品品質良好控管、發揮垂直整合生產效益，以期隨著捷流閥業整體營運規模持續放大，同步精進整體營運獲利能力之提升。

捷流閥業主管表示，5 月營收表現受外銷歐美地區因疫情干擾，主要客戶短期訂單遞延影響，目前整體訂單出貨保持正常水準，有望加速遞延訂單出貨認列，另一方面，集團也積極擴大全球工業閥門接單表現，隨著全球製造業分散產能趨勢明確，帶動新建工廠或舊產線自動化生產需求，以及國際環保法規趨嚴帶動船舶改裝排煙脫硫器、壓艙水處理系統需求增加，創造船舶產業閥門產品銷售挹注，再加上石化產業定期閥門產品的更換需求下，創造集團營運保持良好成長表現。

迅得 5 月營收 2.98 億元，月減 0.87%，年增 13.39%，為連續 3 個月迅得營收呈現年增走勢，累計前 5 月營收 12.45 億元年減 3.84%。

迅得今年以來半導體設備接單都超越去年同期，且台灣最大晶圓代工廠更因導入新世代製程新建廠，已成最大單一客戶，總經理王年清指出，在此基礎下，已規劃 3 年內半導體應用設備營收比重將超越五成以上的目標。