中裕抗新冠病毒抗體新藥 明年啟動臨床、後年上市

中裕 (4147-TW) 與美國哥倫比亞大學簽署治療 COVID-19 的單株抗體授權，董事長張念原今 (27) 日在法說會中表示，該新藥預計明年四月初進入臨床一期，最快可望 2022 年上市。

張念原指出，新冠病毒單株抗體新藥會先向美國 FDA 申請臨床試驗，預計一、二期部分臨床試驗會重疊，最快可望明年 3 月底、4 月初啟動一期臨床，主要收初期感染者，並於明年進入三期試驗、力拚 2022 年上半年可申請美國緊急使用授權 (EUA) 且展開銷售。

張念原表示，由於中裕沒有生產細胞株的技術，因此在與哥大簽約授權同時，尋找細胞株開發公司，目前已與 2 家歐洲廠商進行最後洽談，預計近幾天會定案，未來會由歐洲廠商生產細胞株後，運回台灣由中裕竹北廠生產抗體新藥。

新藥開發費用方面，張念原說，細胞株開發費用約落在 100-150 萬美元；臨床試驗初步估計總收案人數約 500 人，估每位受試者約需 2-3 萬美元，加上其他細項，估整體臨床費用約 3000 萬美元。

張念原表示，市面上僅瑞德西韋被列為抗新冠肺炎疫情的藥物，單次療程費用約 2000 美元，未來若新藥順利 2022 年上市，若可一針就見效，盼藥價落在 1000-2000 美元。

中裕最高科技顧問何大一所領導的愛滋病研發團隊，從住院重症病患體內分離出 9 個抗 COVID-19 病毒的抗體，其中，中裕爭取代號 2-43 的單株抗體，經倉鼠實驗數據顯示，只需注射微量可除去 99.99% 的病毒。