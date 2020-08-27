遠距、雲端需求劇增 Q2 NAND Flash產值季增6.5%

據 TrendForce 旗下半導體研究處表示，第 2 季 NAND Flash 產業受惠遠距服務與雲端需求劇增，帶動 PC、Server 出貨表現，推升 SSD 需求量，但智慧型手機與消費性電子市場尚未自疫情衝擊後恢復，需求仍較前季下跌。第 2 季位元出貨量及均價較上季微幅增加約 3%，NAND Flash 產業營收達 145 億美元、季增 6.5%。

三星電子受惠 Client 與 Enterprise SSD 需求挹注，但疫情使智慧型手機與零售通路需求降溫，導致第 2 季位元出貨仍較上季下跌近 3%，平均銷售單價上升近 5%。價增量跌下，整體 NAND Flash 營收達 45.42 億美元，持平首季。

鎧俠 (Kioxia) 儘管有 Enterprise SSD 與遊戲機新機備貨挹注，仍不敵智慧型手機需求下滑壓力，導致位元出貨表現不理想，較上一季下跌近 4%，平均銷售單價方面，受惠整體市場缺貨，價格仍小幅上漲，整體營收為 24.88 億美元，季減 3.1%。

威騰電子 (Western Digital) 受惠 PC、Server 需求，推升 SSD 銷量，且去年底已預先調降對行動裝置的出貨，得以減緩疫情衝擊，位元出貨季增 8%，平均銷售單價與上季約略持平，增幅僅約 1%，推升第 2 季 NAND Flash 營收達 22.38 億美元，季增 8.6%。

SK 海力士 (SK Hynix)Enterprise SSD 由美系資料中心客戶導入，上半年出貨顯著提升， 第ㄉ季位元出貨成長超過 5%，平均銷售單價也較上季增加 8%，NAND Flash 營收達 16.94 億美元，季增 17%。

美光 (Micron) 在 Enterprise SSD 銷售額倍增帶動下，第 2 季 NAND Flash 營收達 16.65 億美元，季增 10%，位元出貨季成長 7%，對通路 wafer 銷售比重再度下降，加上市場供貨吃緊，平均銷售單價也進一步上升近 3%。

英特爾長期耕耘 Enterprise 及 Client SSD，因疫情導致許多客戶訂單延至第 2 季，使位元出貨季增近 25%，但訂單多半於上季完成協議，銷售單價已底定，第 2 季 NAND Flash 營收達 16.59 億美元，季增 24%。

展望本季，TrendForce 指出，雖有 Chromebook 標案、蘋果新機與遊戲新機上市等需求挹注，但伺服器與資料中心客戶以去化半成品庫存為主，減緩採購動能，而 PC OEM 庫存同樣充足，且對後市看法轉趨保守。

另外，考量長江存儲市場能見度持續提升，使現有供應商積極擴張產能與提升產品規格，預期第 3 季 NAND Flash 將供過於求，各類產品合約價轉跌，總產值將與本季約略持平。