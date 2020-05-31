〈觀察〉記憶體Q3市況分歧 DRAM價續揚、NAND恐小幅修正

記憶體產業今年第 1 季受惠疫情帶動的遠端工作、線上教學趨勢，筆電、資料中心應用需求強勁，市況回溫，第 2 季相關動能也可望延續；不過，DRAM 與 NAND Flash 第 3 季市況恐出現分歧，DRAM 需求續強，合約價有機會持續向上，而 NAND 因資料中心需求不確定性轉強，若手機需求未能回溫，價格恐面臨修正。

歷經去年的 DRAM 景氣循環低谷，DRAM 廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 第 1 季受惠疫情帶動的遠端應用相關需求，本業營運改善，且居家辦公、虛擬教學與線上購物等需求延續至本季，帶動合約價持續走揚，可望推升營收、獲利同步成長。

在疫情帶動的相關需求持穩下，南亞科看好，第 3 季資料中心、筆電、網通設備等三大應用，需求動能將續強，整體 DRAM 市況還算穩定，預期第 3 季合約價有機會持續向上。

NAND Flash 方面，第 1 季同樣受惠宅經濟與遠端工作趨勢推升，資料中心採購力道維持強勁，筆電需求升溫，帶動價格穩定走揚，旺宏 (2337-TW) 也在各產品線需求同步成長下，營收寫近 1 年新高。業者並預期，本季 NAND Flash 價格將續揚，漲幅達 5%，推升營運持續向上。

不過，近期 NAND Flash 市況似乎有趨緩跡象。NAND Flash 原廠 4 月時仍看好資料中心、筆電需求拉貨動能，但 5 月起展望轉趨保守，最大不確定因素來自資料中心，第 2 季相關應用雖強勁，但大廠多看不清楚第 3 季展望，也使市場憂心 NAND Flash 恐再陷入供過於求情況。

從價格來看，NAND Flash 原廠本季沒有意願調降價格，但業者認為，隨著資料中心與筆電需求動能趨緩，原廠可能面臨降價壓力。整體而言，第 3 季若手機需求回溫，NAND 價格可望持穩，但若手機需求續疲弱、復甦緩慢，NAND 價格恐小幅修正。