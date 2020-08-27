宏觀全產品線重回旺季水準 Q3營收估季增雙位數

射頻晶片廠宏觀 (6568-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望下半年，總經理李永健表示，電視、機上盒與衛星業績皆可重回旺季水準，光纖業績也持續成長，法人估，宏觀第三季營收將季增雙位數，持平去年同期。

李永健指出，上半年受疫情影響，除了終端需求減弱，組裝廠零組件也缺料，影響宏觀 4、5 月營收僅在 0.4-0.5 億元，創近年來新低，隨著疫情趨緩，6 月營收已好轉，達 0.73 億元，月增 53.1%，年減 19.6%。

展望第三季，李永健認為，隨著面板市況升溫，加上各地標案重啟出貨，7、8 月客戶拉貨力道已明顯轉強，營收將逐月成長，9 月也將重回旺季水準，看好營運將明顯優上季。

電視方面，由於日本已開始全面播放 8K 高清訊號，推升 Tuner(調諧接收器) 用量增加 2-4 倍，預計新品將在 10 月送樣給模組廠客戶驗證。

機上盒方面，儘管上半年疫情嚴峻，但客戶均無砍單，出貨也遞延至下半年，依 7、8 月出貨來看，整體下半年出貨仍樂觀，也看好 Dual Tuner 成長性，目前占機上盒業績的 2 成。

衛星方面，主要分為運營商、零售市場，上半年運營商相關業績明顯受疫情影響，預計下半年隨著疫情逐步趨緩，將有助出貨量反彈，且因歐美市場積極採用宏觀產品，市占率可望穩健提升，零售市場則可保持平穩。

新品方面，光纖產品營收達 0.15 億元，年增 164%，是上半年唯一成長的產品線，下半年受惠 FTTH(光纖到家) 服務，業績將持續增加，且新品 HDMI 2.0 AOC 已正式在 7 月出貨 2 萬對給代工廠，預計第四季客戶將再備貨 10-20 萬對，該產品毛利率達 80%，將挹注未來獲利。