伺服器需求下滑 NAND Flash Q3價格估減5%內

研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，由於新款遊戲機年底上市計畫不變，第 3 季需求高峰將至，加上 Chromebook 動能續強，零售端與智慧型手機需求也將反彈，不過相對伺服器、資料中心等應用需求下滑，估第 3 季 NAND Flash 價格將持平至下跌 5%。

TrendForce 指出，儘管消費性產品及智慧型手機受疫情衝擊，導致需求下降，但雲端服務、遠距教學需求也同步催生，加上部份客戶因擔憂供應鏈中斷而提前備貨，NAND Flash 第 1 季與第 2 季面臨缺貨，目前需求仍以 SSD 為最大宗，與手機、消費性較相關的 eMMC、UFS 及 wafer 市場較冷。

分析師葉茂盛指出，目前是 NAND Flash 第 3 季議價關鍵時刻，初步觀察因新款遊戲機年底上市計畫不變，首次轉進 SSD 的備貨從第 2 季下旬展開，第 3 季將迎來高峰；而 Chromebook 則受惠日本 GIGA School 及歐美標案續強挹注，表現續強。

然而，各國逐漸解封，由疫情衍生的急單效應開始趨緩，上半年需求最旺的 Enterprise SSD，在伺服器品牌廠調控半成品庫存、資料中心建置時程延遲雙重影響而下修，商務筆電需求也逐漸持平，預期第 3 季採購端可能採取保守策略。至於第 2 季面臨需求低潮的零售端與智慧型手機，第 3 季需求將反彈，但動能較去年疲弱。

由於供給端整體位元增長幅度並未受疫情衝擊，目前各家供應商庫存水準仍健康，預期第 3 季整體市場將由供貨吃緊轉為供需平衡，NAND Flash 主要產品價格將持平或微幅調降。至於價格敏感的 wafer 市場，由於模組廠需求仍低，第 3 季價格可能出現較明顯的單月跌幅。

TrendForce 並預估，目前討論度最高的遊戲機及 Chromebook 備貨動能，將在第 4 季轉弱，伺服器、資料中心業者持續調整庫存，採購動能屆時恐未恢復。儘管零售端及智慧型手機市場將恢復，可望季成長，但無法填補 SSD 需求下降缺口，預期 NAND Flash 各類產品合約價跌幅將持續擴大。