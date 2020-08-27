印度網路銷售業界團體 向亞馬遜提出反壟斷訴訟

印度超過 2 千家的網路銷售業者，向亞馬遜 (AMZN-US) 提出反托拉斯訴訟。

《路透社》26 日報導，根據該媒體所取得的訴訟文件，印度許多的網路銷售業者主張，由於亞馬遜給予部分的網路銷售業者優惠待遇、讓那些業者以折扣價格進行商品銷售，這個作法也逼得他們走上歇業一途。

亞馬遜截至目前，已在印度市場投資 65 億美元，卻也在印度的複雜規定環境陷入苦戰。

印度競爭委員會 (Competition Commission of India, CCI) 在今年 1 月時，就違反競爭法及折扣行為等理由，下令向亞馬遜及沃爾瑪 (WMT-US) 旗下電商 Flipkart 進行調查。

這回全印度電商賣家協會 (All India Online Vendors Association，AIOVA) 針對亞馬遜的不公平競爭行為提起訴訟。也有協會成員在亞馬遜及 Flipkart 進行商品銷售。

AIOVA 於 8 月 10 日向 CCI 提出的訴狀中提到，印度亞馬遜的批發部門向製造業者採購大量商品，並在網路上以會出現損失的折扣價格出售。

AIOVA 代表了印度 2 千家以上的網路銷售業者，該協會認為亞馬遜的反競爭行為，讓其他的網路銷售業者難以生存。

對此，亞馬遜方面沒有作出評論。而截至目前，亞馬遜表示該公司都有遵守印度的全部法律，也有公平對待所有業者。

與在法院的訴訟不同，CCI 的案件受理不會對外公布。CCI 會在未來數週內進行審理，將會決定擴大調查或是不予受理。

在印度當地的規定下，銷售業者必須向亞馬遜支付手續費才能讓商品上架。印度當局在去年曾經為了阻止商品的大規模折扣，而在規則方面作出強化。不過有部分的小型業者指出，亞馬遜仍然利用複雜的經營構造來迴避規定。亞馬遜則是否定有這類行為。

訴狀內容超過 700 頁，其中也包含許多在亞馬遜網頁上可看到的商品畫面。包含食品及洗衣粉等部分有標示價格的商品，都較零售價格有著 8% 至 45% 的折扣。