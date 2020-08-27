美媒：軟銀集團參與TikTok併購案

美國科技媒體爆料，日本軟銀集團 (9984-JP) 對於 TikTok(抖音) 要出脫美國業務感到興趣，目前正在進行相關協商。而軟銀集團本身也持有 TikTok 母公司「北京字節跳動科技」的部分股票。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據矽谷媒體《The Information》26 日報導，匿名人士透露，軟銀集團目前在 TikTok 美國業務出售的案件進行協商，但還不清楚軟銀集團是和已參與 TikTok 美國業務出售談判的企業合作，或者是要另提全新的收購條件。

市場認為，北京字節跳動與該公司的投資人應該都備有多項併購提案。而相關企業也都準備在這個週末前後，出示相關提案。

北京字節跳動的相關人士向《The Information》表示，必須留意海納國際集團 (Susquehanna International Group，SIG) 與紅杉資本 (Sequoia Capital) 的動向。這兩家公司的持股，對於業務的出售結果具有極大的影響力。

《The Information》也針對相關消息向軟銀集團求證，不過該公司的公關負責人並未作出任何評論。

美國微軟 (MSFT-US) 在日前表明該公司有意買下 TikTok。甲骨文 (ORCL-US) 與該公司大股東、持有北京字節跳動大量股票的泛大西洋資本集團 (General Atlantic) 及紅杉資本公司也同樣表態有意收購 TikTok。各陣營都預計在本週末時出示提案。