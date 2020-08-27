調查：分析師預計年底前美股下挫 標普500目標價3300點

儘管近日美股屢創新高，但多數分析師似乎並未因此笑看接下來的可能走勢。

據《路透》在過去兩週所做調查顯示，分析師對標普 500 指數年底目標價的中值為 3300 點，意味著股市要從當前水準下跌逾 4%，全年的表現則為上漲 2% 的水準。

今年受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，美國經濟遭受衝擊，數千萬美國人失業，但股市照樣由低點重啟漲勢。分析師認為，11 月的總統大選是投資人對未來主要的擔憂所在。

川普近期在民調落後之下，多次指控允許郵寄投票將導致選舉欺詐行為大增，造成許多投資人擔心，選後關於結果正當性的不確定性，有可能擾動金融市場。

此外，一些受訪者認為，如果民主黨決定性勝出，同時控制了國會和行政部門，就可能實施更高的稅率並收緊監管，這也可能引發市場動盪。

不過，過去的歷史顯示，分析師對股市選後表現的預測，常常並不準確。在 2016 年，分析師普遍相信，川普若當選可能帶來股市動盪，但最終結果是股市在川普當選後進一步走高。

Synovus Trust 的投資經理 Daniel Morgan 表示，目前市場還未消化民主黨在 11 月大獲全勝的可能性。若民主黨勝出，可能對經濟和市場帶來巨大壓力。

標普 500 指數

另一些對股市的擔憂來自於疫情，股市的走勢也與當前美國經濟的表現脫鉤。特別是，在高失業率及美國部分地區的病例上升之下，美國經濟仍然處於癱瘓狀態。

Refinitiv 的 IBES 數據預測顯示，分析師預計納入標普 500 指數的公司，在 2020 年的獲利將下降 20%，而第 2 季仍被視為今年獲利的低點。