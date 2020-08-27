LG集團總部大樓傳出確診 部分區域關閉

南韓第四大企業體 LG 集團週四 (27 日) 表示，由於發現新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例，該公司位於首爾市的總部大樓必須局部關閉。

《韓聯社》週四 (27 日) 報導。根據 LG 說法，該集團位在首爾市西邊汝矣島的雙子星總部大樓，因為在集團的日間托兒設施發現一名小朋友肺炎確診，決定關閉東大樓局部區域。

該名小朋友的父親是 LG 化學 (051915-KR) 的員工，經檢測後呈陰性反應，目前接受居家隔離。

LG 表示總部大樓內的日間托兒設施將關閉兩個禮拜，大樓的 3 樓則是關閉至星期天為止。

由於南韓近期的新冠肺炎疫情再度升溫，LG 要求曾與確診患者接觸過的員工們，不論肺炎檢測的結果為何，都必須在家中工作至少兩個禮拜。

LG 集團旗下的多家企業總部，都設在首爾汝矣島的雙子星大樓內。包含 LG 化學、LG 電子 (066570-KR)，以及 LG 顯示 (LG Display)(034220-KR) 等公司。

南韓中央防疫對策本部 (KCDC) 於 27 日發布消息，首爾市在 8 月 26 日當天有 154 例的新冠肺炎確診，創下單日新高。主要與九老區華廈所發生的群聚感染有關，居民們工作的衿川區肉品加工廠也同樣發生了群聚感染，疫情擴大到許多地方。也使得首爾市的確診人數較前一日增加了 40 人以上。