華頓商學院教授：即使疫情再起 美股長多不變

華頓商學院教授 Jeremy Siegel 週二 (25 日) 表示，即使今年秋天疫情再起，美股的長期上漲趨勢預計也不會改變。

Siegel 認為，如果出現新一波疫情，市場將稍作停頓，但預計不會影響長期上升動能，市場將不會出現大幅修正，跌到 3 月份的低點附近。

美股標普指數本週再創歷史新高，收於 3400 點上方，比今年 3 月時的低點已經反彈 55% 以上。

他預計科學家及醫師能研發出疫苗及治療方法，降低 COVID-19 帶來的風險。即使獲得有效疫苗還要再花上 6 個月時間，但聯準會提供了足夠的流動性，帶來強大的力量。

Siegel 強調，股票是前瞻性資產，投資者大部分看的是至少未來 12 個月的收益，因此，在面對疫情持續及相關的經濟挑戰上，仍可能具有韌性。

這位長期多頭表示，這就是為什麼無論是 U 型、W 型的經濟復甦，股市都照樣可以 V 型上漲。

自 3 月份以來，科技股一直是美股反彈的動力，主要是因為疫情以來遠端工作的需求上升，以及線上購物的趨勢。Siegel 相信，科技股直到 2021 年，都會保持強勁的成長動力。

不過他也認為，當前表現落後的價值股，會在明年跑贏大盤。

Siegel 表示，科技股不會崩潰，但價值股會急起而追，主因是債市及銀行的利率都低，投資者要尋求更高的回報，流動性仍流向股市。