CNBC : 小鵬汽車將擴大IPO規模 增至近15億美元

中國電動車廠小鵬汽車先前已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 文件，然而實際融資規模市場甚囂塵上，不過週四 (27 日)CNBC 引述知悉人士報導，小鵬汽車預計將募資規模擴大為 14.9 億美元，以滿足市場的旺盛需求。

據 CNBC 引述消息來源表示，小鵬汽車目前將發行 9973 萬美國存託憑證股票 (ADS)，高於原先計畫的 8500 萬股，預計首次公開發行 (IPO) 價格將設為每股 15 美元，也高於指導區間的 11-13 美元。

根據新的交易規模，小鵬汽車 IPO 後的市值將約為 112 億美元，預估於美國時間周四將以代號 XPEV 於紐約證交所正式交易。

此外，消息人士指出，小鵬汽車亦可以超額配售選擇權，如此一來小鵬將可增發 15% 的 ADS，使其可以在接下來的 30 天內另外發行 1496 萬股股票，此舉也將使小鵬汽車得進一步籌集 2.224 億美元。

目前小鵬汽車股權結構由管理階層為主要持股，約佔 40.9%，其中董事長何小鵬持股 31.6% 為最大股東，而阿里巴巴則是最大的法人股東，持股比例為 14.4%，其他主要股東還包括小米、GGV 紀源資本、晨興資本。