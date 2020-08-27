Salesforce激漲26% 同日宣布裁員1000人

客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) 因財報優於預期、納入道指等利多因素，週三股價暴漲 26%，但隨後該公司宣布將裁員 1000 人或近 2% 人力。

該公司發言人證實，「我們正在重新分配資源，以利公司定位在持續成長狀態。這包括持續聘僱和轉調一些員工以推動我們的策略領域，並取消一些不再符合我們業務重點的職位。」

公司將給予 60 日的時間讓受裁員影響的員工在公司內找新工作，並提供內部資源協助他們搜尋，因此最終真正離開公司的人數可能遠低於 1000 人，而無法在公司找到新職位者，公司將提供資遣費並支付 6 個月的福利。

發言人說：「我們將協助他們找到職涯下的一步，無論是在我們公司內，或者是其他的新機會。」

Salesforce 週三股價跳漲 26% 以上，為該股有史以來最好的表現，超越了 2008 年 11 月締造的 19% 漲幅。今年迄今上漲 68% 的 Salesforce 週二被納入道指，下週將生效。

前一日 Salesforce 甫公布季度獲利 26.3 億美元、營收年增 29% 至 51.5 億美元，並預期本年度 (明年 1 月 31 日止) 營收總額介於 207 億美元至 208 億美元。

知情人士透露，Salesforce 仍持續快速招聘，且下週可能會釋出 300 個新職缺。

今年 3 月底新冠疫情爆發造成大部分經濟關閉時，該公司執行長 Marc Benioff 承諾，未來 90 日不會裁員。

Salesforce 財務長 Mark Hawkins 週二在財報的電話會議上表示，公司正在進行「戰略轉變」，部分係為反映新冠疫情對大眾工作方式與地點的衝擊。

「這意味著我們將重新分配一些資源以促進增長，且不再強調那些與業務重點不再一致的領域。」Hawkins 說。