智伸科搭電動車成長趨勢 股價創新高

汽車引擎動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 7 月合併營收為 6.67 億元，月增 21.34%，年增 4.34%，創新高紀錄，受惠電動車成長趨勢，公司內部已定調下半年可望優於上半年，近期股價持續走強，今 (27) 日盤中改寫 2017 年 10 月寫下的歷史新高價位，最高達 209.5 元再寫新猷。

智伸科除受惠於汽車零組件產品的拉貨力道逐步增溫，醫療和電子兩大事業部出貨也成長，7 月業績擺脫上半年的陰霾再衝高，公司看好下半年營運有望優於上半年。

展望後市，智伸科表示，旗下馬達、轉向和安全系統等相關零組件產品是電動車車款的關鍵零組件之一，隨著電動車長期成長趨勢，已積極與主要客戶開發相關新產品，可保持長期穩健成長。

法人指出，智伸科汽車類產品專注朝向節能省排發展，符合未來趨勢，尤其併入旭申科技後，可加速切入電動車領域。

法人說明，智伸科汽車產品以引擎燃油系統的 GDI 汽油高壓泵浦零組件、安全系統的 ABS 和 ESC、傳動系統的 DCT 零組件為主，朝向增加引擎進氣效率，節能省排趨勢發展，而在合併旭申科後，旭申產品以變速箱零組件和傳動系統中的 AT 類為主，且出貨主要以歐美市場為主，與智伸科以亞洲和中國市場為主形成互補，增加未來接單多元性，後市偏多看待。