研華攜台中榮總 打造無縫式智慧醫療平台

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 攜手臺中榮總、工研院，以 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台建置「糖尿病返家照護管理 APP」，初期以血糖不穩的病人照護為主，未來則可望擴大應用到返家加強照護等智慧醫療領域。

研華與臺中榮總、工研院，在經濟部工業局智慧城鄉計畫共同推動下，展開「創新智慧糖尿病照護先導服務平台」建置，一同打造「糖尿病返家照護管理 APP」，從病人住院血糖管理出發，延伸到病人返家後的照護服務，解決病患出院返家後的健康照護及追蹤問題。

研華表示，照護平台與 APP 開發，主要是在智慧醫療趨勢下，能藉由數位科技的導入，建立無縫式照護服務，透過 WISE-PaaS 工業物聯網雲平台，協助醫院把各項醫療品質指標及 APP 的各功能使用狀況結合，並呈現於院內供管理層檢視數據。

在返家照護平台中，研華也提供兩個方案，一為私有雲 WISE-STACK 架構，可與醫院院內系統隔離，確保效能以及減少資安風險；二為以 AI 驅動的 WISE-PaaS 數據平台，透過 AI 判讀病患的關鍵生理指標，早期發現問題並主動給予協助。

研華強調，透過科技導入或通訊診療等替代方案，如居家監測、居家復健、遠距診療、慢病管理等，也可因應疫情衝擊應減少非必要性就醫。

此次計畫期間，已有 552 位門診、住院血糖控制不良病患，實際使用照護先導服務平台，未來更可希望可擴及返家需要加強照護的疾病，如高血壓、腦中風、心血管疾病、癌症、骨質疏鬆症、退化性關節炎、白內障、青光眼等疾病，並擴展至其他醫療院所。