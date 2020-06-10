〈和大股東會〉沈國榮：最辛苦時間已過 出貨趨穩可望見報復性訂單需求

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (10) 日召開股東常會並同步公布 5 月合併營收為 2.56 億元，儘管仍呈現年減 48%，續創近 5 年來同期低點，不過，已較上月強彈 51.9%，和大董事長沈國榮強調，最辛苦 4 月、5 月已過，隨著歐美重啟經濟活動，5 月下旬開始已接到出貨通知，廠商回補庫存需求轉強，6 月出貨恢復中、7 月開始出貨正常，到 9 月應可回到正常水準，甚至可能有「報復性訂單需求」湧現。

和大累計前 5 月合併營收為 18.32 億元，年減 26.24%。

沈國榮說明，今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊，導致歐美等國封城封廠停工，汽車大廠配合政策性防疫措施阻斷人流及物流，僅維持低度工廠運作，造成營收不如預期，不過，4-5 月最辛苦狀況已過，主力客戶已開始回補庫存，業績可望逐月回穩。

面對 2020 年動盪的經濟局勢，沈國榮強調，目前已掌握包括美系 T 客戶、歐系 L 客戶和 A 客戶的電動車訂單，預計 9 月應可回到正常出貨水平，不排除有報復性訂單需求湧現，尤其看好特斯拉 Model Y 後續交貨的零組件需求力道。

和大今日在股東常會中通過去年財報和盈餘分配案，每股將配發現金股利 2 元，沈國榮說，由於去年受到美中貿易戰影響，獲利面受到衝擊，因此董事會也自動減少董監酬勞 200 萬元。

面對此波疫情的衝擊，沈國榮認為，經過短暫的沉潛淬鍊，相信營收和獲利仍將回復過往水準。