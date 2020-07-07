特斯拉後市樂觀 和大、聯嘉下半年營運加溫

在美國電動車大廠特斯拉股價飆出歷史新高後，國內相關零組件廠商和大 (1536-TW)、聯嘉 (6288-TW) 今(7) 日股價同步走強，和大董事長沈國榮表態看好特斯拉 Model Y 後續交貨的零組件需求強勁力道，而聯嘉 6 月合併營收寫下今年新高，拉貨需求已反映在業績上。

和大表示，7 月開始已出貨正常，預料到 9 月應可回到正常水準，甚至可能有「報復性訂單需求」湧現。

聯嘉同樣受惠出貨特斯拉的力道增溫，甫公布的 6 月合併營收達 3.61 億元，月增 192.66%、年減 3.96%，創下今年以來單月高點，

法人進一步分析，隨著疫情和緩，和大客戶拉貨動能逐漸回升，預期第三季營收有望成長高達 75%，但仍較去年同期衰退逾 10%，同時，毛利率也可望回升，而第四季傳統旺季的業績表現將回升至正常水準，不排除屆時單季每股純益可望重回 1 元以上。

特斯拉近期股價表現較為強勢，主因是中國特斯拉銷售狀況良好，法人指出，Model 3 是中國純電動車領域市占率最高車種，占比約 16%，預計未來在上海廠產能持續拉升下，交付量可望進一步提升，進而推升相關零組件的拉貨力道。

法人更強調，特斯拉今年以來雖同其他車廠受到疫情影響，但在中國廠加入生產下，出貨量年增 30%，由於平價版 Model 3 和 Model Y 已取得初步成功，預估明年迎來量能爆發，其中，和大陸續切入歐美大廠電動車供應鏈，將是主要受惠對象之一。

和大、聯嘉盤中均漲超過 3%，在大盤翻黑回檔整理之際表現相當強勢。