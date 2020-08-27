盤前財經大事搶先讀2020年08月27日

今日操盤前瞻

台灣 7 月景氣指標

美國第 2 季 GDP

法說會：元太、超眾、建國、固緯、燁輝

除權息：立隆電、車王電、美律、上洋、萬海等

新技術成美中對決新戰場！川普政府擬祭半導體設備出口新限制

美國商務部週三 (26 日) 官網發布最新聲明，正在考慮對半導體製造設備等尖端新科技出口實施新的法規限制，防止關鍵技術落入中國等他國手中。閱讀全文...

外資砸近 20 億元買進低價股 買超前九名股價皆低於百元

台股昨 (26) 日在台積電概念股領軍，及低價個股輪動下，攻上 12800 點大關，收在 12833.29 點，站穩所有均線；外資大舉買進低價股，買超前九名股價皆低於百元，買超金額近 20 億元。閱讀全文...

三星 5 奈米 EUV 製程傳年底量產 台積電仍超前部署

南韓三星電子 (005930-KR) 將從 2020 年底開始，以 5 奈米製程生產行動晶片 (AP) 和基頻晶片。積極與台積電 (2330-TW) 在晶圓代工市場搶單。閱讀全文...

金融三業上半年獲利衰退 黃天牧：下半年看三大因素臉色

金管會最新公布金融三業 (銀行證券保險) 今 (2020) 年上半年稅前盈餘 3376.59 億元，較去年同期小幅衰退 2.4%，對此，金管會主委黃天牧表示，金融業上半年獲利衰退主要與疫情影響有關。至於全年獲利是否可維持去年 6000 億元水準，黃天牧說，下半年還要看美中談判等 3 大因素，但仍有機會努力。閱讀全文...

永昕獨拿國光生新冠疫苗量產訂單 年底完成技術移轉

國光生 (4142-TW) 開發的新冠疫苗將啟動一期人體臨床試驗，為確保疫苗順利上市施打，找上國內 CDMO 廠 (委託開發製造服務) 協助製造，永昕董事長林榮錦昨 (26) 日指出，目前國光生僅與永昕正式簽約，年底前將完成技術移轉，若疫苗開發順利，年底約可首批量產百萬支疫苗。閱讀全文...