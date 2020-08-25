蒙牛買澳洲飲品公司計畫觸礁 傳與外交問題有關

日本麒麟控股 (Kirin Holdings)(2503-JP) 週二 (25 日) 宣布，該公司已經放棄將全資子公司澳洲 Lion 的飲品部門 (Lion-Dairy and Drinks Pty Ltd，LDD) 賣給中國蒙牛乳業 (2319-HK)。原因在於澳洲外國投資審查委員會 (Foreign Investment Review Board，FIRB) 未來也不太可能同意該筆交易。

麒麟控股在去年 11 月宣布，該公司旗下統括大洋洲飲品業務的全資子公司澳洲 Lion 的飲品部門，將以 6 億澳幣 (約 4.3 億美元) 的代價賣給中國蒙牛乳業。

麒麟控股在一份聲明中表示，該公司與中國蒙牛已經同意終止該轉讓協議，因為 FIRB 在未來也不太可能同意。

該合約於 25 日解除。麒麟控股也表示在未來若有必須對外揭露的訊息，也將迅速公布。

麒麟控股股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

麒麟控股將重新檢討飲品業務的未來發展。該公司表示，他們對這回轉讓交易沒有順利成行而感到可惜，也提到 Lion 飲品部門的再生及重整是最重要的議題，會持續與澳洲 Lion 公司來檢討最妥善的發展規劃。

《澳洲金融評論報》(The Australian Financial Review) 在上週報導中提到，澳洲財政部長佛萊登柏 (Josh Frydenberg) 不打算讓該筆交易過關。

澳洲競爭及消費者保護委員會 (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) 在 2 月的時候承認該筆交易。但是 FIRB 在經過半年的審查後，卻仍然沒有進展，在未來也應該沒有同意的可能。

《澳洲金融評論報》在報導中提到有相關人士認為，背後原因與外交問題有關。澳洲與中國的關係惡化，當局也擔心大量的中國資金流入澳洲。