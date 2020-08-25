5家獨角獸公司有志一同 選在同日提出上市申請

美國幾家估值超過 10 億美元的獨角獸企業，包括遊戲研發軟體商 Unity、數據分析商 Snowflake 等 5 家公司，都在 24 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提出股票上市的申請文件。

同一天有 5 家獨角獸公司申請股票上市，實屬罕見。這些擔當數位化重任、在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下成長的公司不約而同 IPO 掛牌，讓企業股票上市活絡起來。

《日本經濟新聞》週二 (25 日) 報導。根據美國 CB Insights 調查，從事大數據 (Big data) 保管、分析的 Snowflake，是一家估值 124 億美元的美國第 8 大未上市新創公司。Snowflake IPO 是 2020 年 Palantir Technologies 及 Airbnb 之後，最受矚目的上市案。

Snowflake 在 24 日所提出的文件中指出，該公司 2020 年 2 至 7 月營收為 2 億 4196 萬美元，是去年的 2.3 倍。許多使用大型雲端服務的公司，也都是 Snowflake 的客戶。雖然該公司在這段期間虧損，業績卻持續大幅成長。

Unity Technologies 則是以電玩遊戲引擎的開發著稱，與競爭對手 Epic Games 相同。全球有超過一半的電玩遊戲，都使用 Unity 的軟體研發。

Unity 公司估值達 60 億美元，今年 1 至 6 月營收報 3 億 5132 萬美元、年增 39%。該公司出資者包括紅杉資本 (Sequoia Capital) 等知名的創投公司。

和其他公司不同，從事專案管理工具研發、公司估值 15 億美元的 Asana 採取股票直接上市 (Direct Listing) 模式，。該公司今年 2 至 4 月營收報 4770 萬美元、年增 71%。

另外，從事軟體開發工具、公司估值 15 億美元的 JFrog，還有從事數據分析、公司估值 10 億美元的 Sumo Logic，也都在 24 日申請上市。