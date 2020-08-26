〈美股盤後〉蘋果回落亞馬遜接力 標普那指續登新高

儘管消費者信心跌至 6 年低點，美中貿易停火和新冠單日確診數下滑，華爾街氣氛樂觀。週二 (25 日) 科技股備受追捧，蘋果自昨日歷史高點回落，亞馬遜接力創新高，助力那指、標普齊登歷史新高。

蘋果股票分割計畫促使道瓊成分股即將大換血，道瓊自四個交易日來首次下跌。

美中貿易代表週一盤後通話，評估第一階段協議執行情況，會後聲明表示，雙方都看到了 (協議的) 進展，都承諾將採取必要措施確保協議的成功。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2372 萬例，死亡數突破 81.4 萬例，美國累計確診超過 575 萬例，累計死亡數達 17.7 萬。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 60.02 點，或 0.21%，收 28,248.44 點。

標普 500 指數上漲 12.34 點，或 0.36%，收 3,443.62 點。

那斯達克指數上漲 86.75 點，或 0.76%，收 11,466.47 點。

費城半導體指數上漲 23.70 點，或 1.07%，收 2,243.06 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收漲，通訊服務 (+0.97%)、醫療保健 (+0.70%) 和非必需消費品 (+0.53%) 領漲，能源 (-1.42%)、公用事業 (-0.92%) 和材料 (-0.32%) 領跌。(圖片：finviz)

週一道瓊斯工業平均指數宣布 8 月 31 日將把網際網路企業 Salesforce、製藥公司美國安進和 Honeywell 入列成分股，剔除原本的埃克森美孚、輝瑞和雷神技術。



此消息促使道瓊成分股週二多收低，埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.17%；輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.11%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 1.47%。

Salesforce (CRM-US) 上漲 3.73%；美國安進 (AMGN-US) 上漲 5.37%；Honeywell ;(HON-US) 上漲 3.24%。

五大科技巨擎僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.18%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；臉書 (FB-US) 上漲 3.47%。

費半成份股集體上漲。AMD (AMD-US) 上漲 3.94%；美光 (MU-US) 上漲 3.06%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.59%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.035%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.23%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.58%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

焦點個股消息

加州聯邦法官表示，手機遊戲《Fortnite》開發商 Epic Games 可以維持對蘋果軟體開發工具的訪問權，但該遊戲仍先下架，蘋果股價週二自昨日歷史高點下滑 0.82% 至每股 499.30 美元。



百思買 (BBY-US) 發布第二季財報業績亮眼，但財測不利，百思買下跌逾 4% 至每股 112.64 美元。

醫療器械公司美敦力 (MDT-US) 最新財報優於華爾街預期，每股純益為 0.62 美元，在新冠疫情背景下業績恢復迅速，其股價上漲 2.46%。

投行 Stifel 將星巴克 (SBUX-US) 股票評級從「持有」調升至「買進」，認為該公司估值合理，整體業績穩健，星巴克週二股價上漲 5.13%。

美國航空計畫聯邦援助的就業保護計畫到期 (9 月 30 日) 後，裁員 19000 人，美國航空 (AAL-US) 下跌 2.23%。

經濟數據

美國 6 月 FHFA 房價指數年增率報 5.4%，前值 4.9%

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率報 0.9%，預期 0.3%，前值自 - 0.3% 上修至 - 0.2%

奇蒙 Fed 8 月製造業指數報 18.0，預期 10.0，前值 10.0

美國 8 月諮商會消費者信心報 84.8，預期 93.0，前值 91.7

華爾街分析

投行 Jefferies 分析報告表示：「這個月消費信心下降令人失望。我們原本預計會看到更好的數據，因為陽光地帶 (美國南部) 第二波疫情正在降溫，最壞的結果似乎已經過去。」

Jefferies 表示：「信心下降表明，每週 600 美元失業救濟金 (7 月底) 到期，確實削弱了人們的消費信心。」

3 月 23 日標普和那指觸及低點以來，迄今兩大指數以回漲 57% 和 72%。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 表示：「股民繼續對經濟發展方向和新冠進展持謹慎樂觀的態度。投資情緒已經發生了轉變，現在股票市場已經充滿樂觀情緒，將估值推高至網路泡沫以來的最高水平。」

Glenmede Trust 投資策略師 Michael·Reynolds）表示：「過去幾個月來，風險交易表現實在是太了不起了，當市場接近歷史高點時，今天似乎是 (又) 一個美好的日子。」