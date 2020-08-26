庫德洛：川普政府對中國履約很滿意 美國經濟將重新咆哮

週二 (25 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 受訪時討論美中關係、新冠影響下的美國經濟復甦，及川普政府重建經濟的努力。

週二白宮經濟顧問庫德洛表示，在美中兩國高層級通話審查履約進展後，川普政府對中國正在與美國實施第一階段貿易協議感到滿意。

庫德洛提到，中國正在購買更多農產品，這有助於美國的就業增長。通話進行得很順利，這是一次正常的審查會議。

庫德洛稱，新冠疫情之下，川普政府努力重建經濟，推出史無前例的財務紓困措施，救助個人、學校和企業，看第一季和第二季，美國正走向 V 型復甦，川普政府使美國經濟將重新咆哮。

美國上世紀二十年代因高速的經濟發展被稱為咆哮的二十年代，1920 年代的一段持續經濟繁榮時期，前所未有的工業化浪潮，民眾旺盛的消費需求與消費欲望，現代科學似乎能夠化一切為可能，以及生活方式翻天覆地的徹變，經濟與科技發展潛力無限巨大，所有人都感到一個全新截然不同的時代。

IKON Commodities 諮詢服務總監 Ole Houe 認為，美中談判對大宗商品來說多是利多消息，因為川普迫切希望有好消息來助選連任，這可能導致中國持續對美國產品更高需求。

一名匿名的中企農產品貿易商表示，我們肯定會保持盡可能多的購買立場，但是很難說能否達標。

Wood Mackenzie 諮詢公司的研究主管 Sushant Gupta 預估，中國將在今年下半年進口更多的美國液化石油氣、丙烷和乙烷，以解決石化原料短缺的問題，但預計中國增加的美原油進口量，難以達到第一階段貿易協議的目標。