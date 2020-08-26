低於疫情爆發前水平 美國8月消費者信心寫6年新低

美國經濟諮商會 (The Conference Board) 週二 (25 日) 公布最新數據，對於經濟前景的擔憂，導致 8 月消費者信心連續下滑，降至 84.8，低於疫情爆發時水平，同時寫下 6 年新低。

諮商會報告指出，美國 8 月消費者信心指數報 84.8，低於市場預期的 93，甚至低於 4 月疫情正嚴峻時的 85.7，創下 2014 以來最低水平，前值則自 92.6 下修至 91.7。

另外，8 月消費者現況指數自 7 月的 95.9，下滑至 84.2，消費者預期指數自 7 月的 88.9，下滑至 85.2。

藍線：美國消費者信心指數，綠線：美國消費者現況指數，紅線：美國消費者預期指數 (圖：Zerohedge)

上述報告顯示，消費者對於短期前景抱持悲觀態度，實際上，部分受訪者認為，短期內不太可能進行大筆採購，預計購買大型家電的人數比例降至 44.8％，為 2015 年以來最低，而計劃購買汽車的比例則降至 9.7％，為 2010 年以來次低。

此外，認為難以獲得工作機會的人數比例自上月的 20.1%，躍升至 25.2%，約三成消費者認為，從現在開始的六個月內經濟情況將會更好，略低於上月的 31.6%。

8 月報告凸顯出美國經濟復甦之路依舊顛簸，除了即將到來的美國大選外，美國民眾正在努力應對高失業率及新一輪紓困方案的不確定性。

經濟諮商會高級主管 Lynn Franco 表示：「消費者支出近月來有所反彈，但消費者對於經濟前景，以及自身財務狀況的擔憂已加劇，恐導致未來幾個月的支出降溫。」