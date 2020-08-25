低利環境買房買車成新趨勢？7月房貸、車貸餘額同創歷史新高

台灣央行今 (25) 日公布 7 月消費者購屋貸款和建築貸款餘額統計，其中，購屋貸款餘額 7 兆 6700 億元，而建築貸款餘額為 2 兆 2688 億元，雙雙續創新高，而購屋貸款餘額月增 562.38 億元，是今年單月增額最大，反映房市需求升溫；同時，7 月汽車貸款餘額達 1592 億元，較上月大增 24.61 億元，也寫歷史新高。

央行說明，目前房貸利率處在歷史低檔位置，且不動產業者表態 6 月以來因國內疫情相對控制較好，見到遞延買盤陸續出籠，房市感覺比較回溫。

另一方面，7 月汽車貸款餘額達 1592 億元，較上月大增 24.61 億元，創歷史新高，月增率達 10.48%，反映車市傳統旺季表現熱絡，據車市龍頭和泰車 (2207-TW) 估計，今年國內新車銷售規模上看 45 萬台，一旦此目標達陣，將是 15 年來新高。

據內政部統計處最新數據，7 月全台買賣移轉棟數站上 3 萬棟，是 2016 年以來首見，房仲業者表示，此主要是受到自住買盤持續回籠的帶動，事實上，單月 3 萬棟的買賣移轉棟數，已逐漸接近上一波房市榮景時的移轉量能，比較不同的是，上一波房市交易熱絡時，雙北市單月移轉棟數可達上萬棟，但受限房價水準等因素，現在僅回升到 7000-8000 棟的數量。

不過，房仲業者指出，即使雙北復甦腳步較緩，但大台北以外的都會區交易量穩健，房價負擔越低的區域交易量增加狀況明顯。