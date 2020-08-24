央行統計六大資金指標連袂創高 熱錢流竄添股市續航力

台灣央行今 (24) 日公布 7 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別上升為 10.30%、5.89%，分別寫下 2010 年 10 月、2015 年 12 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款月底數和外匯存款期底數均創歷史新高，而外國人新台幣存款期底餘額也來到 2018 年 9 月以來新高，顯示內外資積極市場下，資金極為充沛。

央行說明，7 月 M1B 和 M2 年增率分別創下近 10 年、4 年半來高點，主要受資金淨匯入，以及放款與投資成長增加影響，其中，外資 7 月淨匯入 9.28 億美元，為連續 2 個月淨匯入，再加上外資陸續領到現金股利，推升外國人新台幣存款餘額達 2354 億元，為 2018 年 9 月以來新高。

同時，7 月外匯存款期底餘額 6.45 兆元，創歷史新高，年增率 12.94%，央行說明，主要是因企業海外投資款和貨款匯回，個人資金匯回，以及有些銀行積極推高利外匯存款吸引客戶所致。

另一方面，由於 7 月股市繼續走強，股價指數月平均為 12256 點創新高，連動證券劃撥存款較上月續增 1483 億元至 2.9 兆元，也創新高紀錄，而月增額則是寫下 1998 年 3 月以來單月新高，自然人成交占比則較上月再增 0.8 個百分點至 62.5%，顯示散戶相當積極進場投資。

隨著散戶、外資均積極搶進股市，再加上 7 月正值上市櫃公司現金股利旺季，7 月活期性存款達 18.33 兆元，月增 4136 億元，續創歷史新高。

央行表示，統計 8 月以來至 21 日，各大公司合計發放現金股利約 5149 億元，較 7 月的 4366 億元更多，有利進一步增添後續的市場資金動能。