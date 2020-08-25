標普：中美貿易爭端加劇 經濟風險持續上升

據標準普爾全球評級 (S&P Global Ratings) 週二 (25 日) 發布的報告中表示，美中關係在近幾週顯著惡化，已經對美國和中國的信貸條件與經濟帶來外在壓力，經濟外溢風險持續上升。

報告中指出，中美之間的多方面的對抗，增加了金融市場或政策回應的風險，從而造成重大的經濟成本。美國近期有越來越多針對中國和中企的政策和舉措，如果實施上更為嚴格，可能會造成重大企業業務中斷。因此認定中美爭端帶來了極高的經濟外溢風險。

迄今為止，美國對中國科技業的制裁只針對少數公司，最著名的是華為和中興通訊。但是，對於半導體代工廠和零件供應商等供應鏈參與者而言，連帶的衝擊已經出現。此外，如果限制擴張到更大程度並施加更大的壓力，對科技業和經濟都將帶來更長期的影響。

如今，疫情和中美貿易戰已經使跨境供應鏈出現中斷，在美國市場銷售中國商品的成本已經上升，加上中方可能出現抵制美國商品等舉措，都可能影響美國某些產業的信貸質量。

報告中認為，未來兩個月世界上最大的兩個經濟體之間的關係可能會持續惡化，「我們現在認為經濟外溢風險顯然日勢惡化」報告中說道。

標普也表示，儘管美中貿易緊張局勢的任何直接影響很可能都是負面的，但也為部分公司帶來更堅實的支持，像是「中國製造 2025」相關企業將從中受益，中國政府預期將為實現關鍵技術上的自給自足，為受影響的企業實體提供更多支持。