德國企業信心改善超過預期 製造業與服務業最樂觀

德國第 2 季 GDP 季減 9.7%，但企業信心的改善程度卻超過預期，人們對疫情後的經濟復甦仍抱持樂觀希望。

伊福經濟研究所 (Ifo) 週二 (25 日) 公布調查數據，德國 8 月企業景氣判斷指數升至 92.6，為連續第 4 個月上升，也高於分析師預期的 92.2，7 月指數下修為 90.4。

此外，對未來景氣的預期，也由 7 月的 96.7 提高至 97.5。

Ifo 所長 Clemens Fuest 表示，德國經濟正在復甦，企業對當前業務的評估，比前一個月樂觀得多。

但 Ifo 首席經濟學家 Klaus Wohlrabe 警告，「景氣回升仍相當脆弱，我們還沒回到危機前水準。」

報告發布後，歐元兌美元匯率上漲 0.3%，至法蘭克福時間上午 10:15，報 1.1826 美元。

Ifo 的調查顯示，製造商和服務提供商的信心增長最為強勁，而建築企業的信心也在進一步改善。

Wohlrabe 指出，他預期德國第 3 季 GDP 將成長近 7%，第 2 季處於疫情高峰期間，經濟較前季萎縮 9.7%，創史上最大降幅。

Wohlrabe 表示，週查中出口預期再度小幅下滑，因為對於許多德國公司而言，要經營海外生意仍有困難。

不過，他認為，有鑑於其他歐洲國家的脆弱狀況，德國出口行業表現相對還不錯。