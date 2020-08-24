〈2020米其林〉北市大直商圈最夯 樂群三路有四家餐廳上榜

米其林公布獲選餐廳名單，其中有五間隸屬五星飯店，其餘皆是街邊店型態，以區域來分，台北市中山區有 11 間，大安區 8 間，以商圈來看，大直商圈最夯，共有四間餐廳入選，且都集中在樂群三路上。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳不僅菜餚具備國際水準，餐廳裝潢動線規劃等也要有一定品質，格局大而闊氣，或氛圍深具特色，其中包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的 IMPROMPTU BY PAUL LEE 天香樓等都隸屬於五星飯店，有足夠的硬體和服務水準做後盾。

張旭嵐指出，以台北市來說，中山區可謂是米其林最熱區，其中大直商圈最夯，Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排都集中在大直樂群三路。因樂群三路在美麗華百貨周邊，商業密度高，且近內科園區，企業高階商務聚餐多，又受惠豪宅密集，樂群三路上住宅交易單價上百萬，總價 2 億左右，大直不少富豪生活品味高，頗能支撐這些高價米其林餐廳的消費需求，也讓大直成為米其林餐廳聚落。

而晶華和晴光商圈，因日本觀光客多，因此也是不少道地日式料理聚集地，就算擠身巷弄也別有風味。

台中米其林餐廳主要分布在七期、五期和單元二重劃區，台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，台中許多知名餐廳集中在公益路跟大墩路口，但因土地飽和，旗艦型餐廳則往單元二重劃區，公益路跟益豐路口發展，二星的 JL Studio 雖處二樓但面積大，餐廳規劃大氣，較容易打造國際化格局，不過這區因人潮不多，如果餐廳實力不夠，很難在此生存。

台中市單元二土地屬低建蔽率、容積率，所以街道街朗，整齊乾淨清爽，就在七期新市政旁邊，是新興的豪宅聚落，而位於七期的鹽之華 Forchetta，也都屬豪宅區，足以支撐優質的高價餐廳消費。