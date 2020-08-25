用態度包裝磁磚專業   蘇信安獲建商青睞  穩居桃園最大

出身羅馬磁磚、走過房地產最黃金的 10 年，業務範圍含括單戶裝修、法拍屋修繕以及建案整批銷售，金亨利進口磁磚總經理蘇信安總是一句「跟我買磁磚不用驗貨，若有問題我全部買回」的負責任態度，取得中悅、 洺鍚、新潤、宜誠、富宇等指標型建商信任，30 年來穩居桃園最大的磁磚進口商。

「磁磚屬於土壤高溫窯燒的產品，成品難以保證百分之百完美；我想要強調的並不是我有多行，而是我勇於負責任的敬業態度。」蘇信安表示，他的大膽直言，在未合作過的業者前取得門票後，用盡洪荒之力，以 120％敬業、努力維持確保品質，最後終於獲得業者的信任，一試成主顧。筆者詢問是否真的有遇過買回磁磚的經驗？他笑說當然有，「我全數回收，即使不賺錢也要維持信譽。」

歷經 90 年代、當時全台最貴的磁磚品牌「羅馬磁磚」職涯，蘇信安打下良好的專業知識基礎，他在 2002 年創業初期，適逢 1999 年 921 地震後、2003 年 SARS 前，蘇信安初試啼聲，以法拍屋、單戶維修的建材磁磚為主要業務，讓他走過 2003 年最不景氣的房地產年代。2004 年房地產景氣起飛，蘇信安已在業界累積實力、站穩腳步，開始接觸中悅、宜誠等建商，「在當時這些建商都還不是大型建商，我們就已經取得否此互信的默契，業務配合達 15 年以上。」

如今走到 2020 年，房市推案量已盤整許久，未來很難再出現量大、高利潤的市場機制，他再次轉回裝修市場。蘇信安認為，以目前現代化生產磁磚的工藝，未來磁磚終將取代石材、成為更受國人與建商仰賴的建材，因此更加符合環保法規、更加客制化的需求，甚至更加符合裝修的表面材等磁磚未來將成主流。

他直言，面對這樣的市場轉變，許多消費者對於客製化需求提高，但比價、選材知識不足，於是他開始推動銷售人員宣傳工法、知識，以減短買賣雙方的磨和認知，加速推動磁磚業務的第二春。