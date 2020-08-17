〈房產〉展演館周邊房價比拚 衛武營國家藝術文化中心年漲逾1成

北市南港的「台北流行音樂中心」即將開幕，藝文表演活動再掀文青熱潮。房仲統計，全台六大國際級藝文展演中心周邊房價行情發現，高雄「衛武營國家藝術文化中心」年漲幅最高，每坪年增漲幅 11.4%，士林的「台北表演藝術中心」漲幅 9.2% 居次。

依此統計顯示，位於南港的「台北流行音樂中心」，周邊房價則是以 0.2% 幅度平穩成長中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這類國際級展演中心，結合國際知名建築師設計操刀，不僅改變市容地貌成為城市新地標，也提升周邊環境素質文化，讓周邊房市大大加分。9 月 5 日將正式開幕的臺北流行音樂中心，是南港東區門戶計畫中一大亮點，不過因房價已提早反應，價格今年開幕之際相對持穩。

「衛武營國家藝術文化中心」房價年漲幅以 11.4% 居全台之冠，台灣房屋鳳山加盟店店東陳湘奇則表示，衛武營周邊以中古華廈、國宅公寓居多，因此平均單價比區域行情略低。2018 年衛武營再造開放後，變身為國家級藝文特區，加上廣大的衛武營都會公園綠地優勢，以及捷運衛武營站的便利機能，拉抬周邊中古物件行情，平均單價上漲 1.5 萬元，也因為基期低，漲幅較明顯。

最資深的展演廳「國家兩廳院」，一年來跌幅 6.7%，主要是國家兩廳院地處北市精華地帶，周邊物件釋出少，交易量不大，產品類型以華廈公寓居多，屋齡已高，因此單價下修，不過具備交通、生活機能優勢，仍有一定身價，平均單價 75.8 萬，是全台最高貴的藝文住宅區。

展演中心周邊房價與整體行政區行情相比，位於高雄鹽埕區的「高雄流行音樂中心」，2020 年周邊房價以每坪 20.8 萬元，高於鹽埕區整區均價 15.7 萬元，差幅達 32.5% 奪冠；而位於台中西屯區的「台中國家歌劇院」2020 年周邊房價 31.7 萬，相較西屯區行情 24.1 萬元，以差幅 31.5％居次。

而 2020 年展演館周邊房價與行政區域房價漲幅差異，南高北低，張旭嵐則表示，台中歌劇院、高雄流行音樂中心及衛武營藝術中心近年因捷運、輕軌等交通、生活機能全面升級，也帶動周邊商機，條件誘因下需求波動也大；而台北資源本來就較成熟，交通網絡廣與便利，即使不比鄰而居，也能經常接觸到藝文表演，因此對於房市的刺激作用反而不顯著。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店東陳志遠表示，挾著鄰近高雄港經貿優勢，「高雄流行音樂中心」橫跨鹽埕區與南高雄新豪宅特區、也是房價漲幅最大的「亞洲新灣區」，鄰近還有駁二藝術特區、西子灣、愛河特區等著名觀光景點，在觀光建設開發推波助瀾，捷運鹽埕埔站、輕軌真愛碼頭站加持下，更加熱絡帶動地區發展，目前中古屋行情平均房價每坪約 15-16 萬元。