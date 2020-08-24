半導體點火 台7月工業生產指數連6紅

經濟部統計處今 (24) 日公布 7 月工業生產指數為 116.7，年增 2.65%，其中，製造業生產指數為 116.35，年增 2.64%，創歷年同月新高。經濟部指出，主要貢獻來自半導體業，受惠新興科技應用擴增及遠距商機，7 月生產動能續強。

以製造業主要行業別來看，電子零組件業生產指數年增 14.42%，創歷年單月第 3 高，連續 8 個月雙位數成長，主要動能來自於半導體，受惠 5G 通訊、高效能運算、物聯網等應用持續推展，晶圓代工、IC 載板等皆上揚；此外，電視品牌廠拉貨動能回溫，也帶動液晶面板及其組件業生產動能。

電腦、電子產品及光學製品業生產指數 179.63，創歷年單月新高，年增 12.8%，主因遠距商機持續發酵，帶動伺服器、筆電等生產活絡，加上路由器、交換器等網通設備擴增國內產能。

不過，受 COVID-19 疫情影響，化學原材料業、基本金屬業、石油及煤製品業、金屬製品業、機械設備業、汽車及其零件業、紡織業生產指數均呈現下滑。

展望未來，經濟部表示，隨各品牌行動裝置新品接續上市，5G 通訊、高效能運算、物聯網等需求強勁，加上遠距商機持續帶動相關產品生產續揚，可望挹注資訊電子產業生產動能。

不過，經濟部進一步示警，肺炎疫情持續籠罩全球，美中貿易及科技衝突未歇，皆加深國際經濟情勢不確定性，此外，適逢國內烯烴廠及鋼鐵大廠高爐歲修，將抑制傳統產業生產表現，須持續關注並審慎因應，預期 8 月製造業生產指數將落在年減 0.2% 到年增 3.5% 之間。