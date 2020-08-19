Q2製造業產值年減11.39% 連6季負成長

經濟部統計處今 (19) 日公告第 2 季製造業產值，受疫情、國際原物料價格下跌衝擊，傳統產業表現疲弱，雖然半導體、網通等電子業抵消部分跌幅，單季產值僅達 2 兆 9442 億元，年減 11.39%，為 2016 年第 2 季以來最低，也是連續六季負成長，

經濟部表示，傳統產業受疫情延燒，全球需求緊縮，加上國際原物料價格重挫，普遍呈現雙位數衰退，石油及煤製品業、紡織業及化學原材料業減幅最大，分別年減 54.68%、34.96%、33.74%，汽車及其零件業也年減 22.09%，主因歐美市場需求急凍，加上國產小轎車及小型貨車因缺料及調整產線而減產。

資訊產業方面，經濟部指出，電子零組件業產值年增 10.9%，為連續 2 季雙位數正成長，其中，受惠 5G 通訊、物聯網、雲端服務、高效能運算等應用，帶動積體電路業年增 24.6%，電腦電子產品及光學製品業也因遠端需求增加，產值年增 7.64%，已連續 9 季正成長。

經濟部進一步解釋，製造業產值受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第 2 季製造業生產指數 111.4，為歷年同季新高，年增 4.77%，延續 2019 年第 3 季以來正成長走勢。

展望第 3 季，經濟部指出，隨著下半年消費性電子新品推出，加上 5G 布建加速、高效能運算、物聯網應用，加上遠端服務需求延續，可望帶動資訊電子產業生產續旺，傳統產業也因國際油價、鋼價緩步上揚，可望回穩。