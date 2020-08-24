台積電再向彩晶買廠 今年已砸逾百億元購廠 因應擴產需求

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日再度公告購買南科廠房，投入 48.4 億元，向面板廠彩晶 (6116-TW) 購買興建中的廠房與附屬設施，為今年第四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元；台積電表示，此次買廠是為因應南科擴產等營運需求。

台積電今日公告投入 48.4 億元，向瀚宇彩晶購買台南市安定區安科段 8 地號及善化區善科段 57 地號的興建中廠房及附屬設備，建物面積約 89847 坪，也是今年第四度購買南科鄰近廠房。

台積電今年以來頻出手購廠，5 月時向家登 (3680-TW) 購買南科廠房，投入 6.6 億元；8 月 12 日以 36.5 億元，買下偏光板廠力特 (3051-TW) 建坪超過 5.4 萬坪的南科廠；並於 8 月 20 日再公告以 8.6 億元，向益通買廠，建物面積約 1.3 萬坪。台積電表示，今年 8 月以來公告買廠，均是為因應南科擴產等營運需求。

受惠客戶對先進製程需求續強，台積電上調今年資本支出至 160-170 億美元，較去年大幅成長超過 13%，續創新高；為因應擴產需求，近來積極在南科買廠，今年已投入約 100 億元。

台積電 7 奈米製程生產基地為中科 15 廠，5 奈米主要在南科 18 廠生產，兩者均已量產，而 3 奈米也計畫落腳南科 18 廠，規劃 2021 年試產、2022 年下半年量產。