工總發表2020白皮書 籲紓困建立短中長期政策目標

全國工業總會今 (25) 日發表 2020 年工總白皮書，提出「建立完善的防疫體系」等九大議題，理事長王文淵指出，美中貿易戰與肺炎疫情如「雙颱效應」，尤其美中占台灣總出口近 6 成，面對當前國際情況，政府不能掉以輕心，呼籲政府產業紓困應兼具短中長期政策目標。

王文淵表示，美中貿易戰從貿易打到科技戰，越演越烈，尤其美中占台灣總出口近 6 成，是重要的經貿夥伴，面對當前國際情況，政府不能掉以輕心。

王文淵指出，美中貿易科技戰與新冠病毒疫情宛如兩個熱帶氣旋，交互拉鋸形成「雙颱效應」，對各面向帶來撞擊與影響，使產業憂心，且在情勢如此險峻下，台灣在許多議題更處於兩極對立間，陷入左右為難。

王文淵舉例，如美中對立，固然讓台灣受惠轉單效應，對兩國出口成長，但美中對立延燒至各領域，產業也面臨美中產業脫鉤，需建立新的生產與供應鏈模式；台灣疫情控制得當，產業仍能正常營運，整體產業成績不俗，但仍需面對國際需求疲軟，國內產業急需紓困，且可能帶來倒閉與失業潮。

另一方面，王文淵表示，紓困規模不足，導致資源虛擲，但大規模資源投入恐造成財政惡化；半導體產業接單暢旺，反觀傳產業訂單銳減；綠色能源吸引大量再生能源投資，但台灣溫度屢創新高，空汙問題無解。此外，究竟是防疫重要、或是救經濟重要，都是急需面對的難題。

今年工總白皮書以「防疫 ‧ 紓困 ‧ 救經濟」為主題，盼政府除持續努力，防止疫情擴散，及時採取必要紓困措施，產業紓困應兼具短中長期政策目標，更需鞏固台灣產業在全球供應鏈地位，加速產業數位轉型，在全球需求與供給皆萎縮之際，維持台灣經濟動能不墜，並在新經濟、新產業取得先機。