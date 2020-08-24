投審會三大理由認定「淘寶台灣」為違法陸資 限半年內撤資或改正

阿里巴巴集團去年中旬透過英商克雷達來台設立分公司，以「淘寶台灣」名義經營電商平台，經濟部投審會今 (24) 日提出三大理由，認定違反《兩岸條例》陸資來台相關規定，除了處 41 萬元罰鍰，並限期於 6 個月內撤回投資或改正。

投審會指出，阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達 28.77% 股權，雖未超過陸資許可辦法之 30% 持股認定標準，但經調查發現，依法令或契約約定，阿里巴巴可操控英商克雷達的營運方針，具有控制能力。

投審會提出三大理由，認定英商克雷達違反「大陸地區人民來台投資許可辦法」。第一、英商克雷達有 3 名股東，分為 A 股及 B 股，阿里巴巴為 B 股唯一股東，也就是說，如果阿里巴巴不出席，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於議案也具備否決的權利。

第二、阿里巴巴授權「淘寶」商標、域名及平台 IT 系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營淘寶台灣電商平台，英商克雷達每季支付權利金、技術服務費用給阿里巴巴，顯見營運欠缺獨立經營權力與能力，高度仰賴阿里巴巴集團。

第三、依淘寶台灣登入頁面顯示，會員註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，但卻連結至阿里巴巴的「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，台灣會員如同授權阿里巴巴使用個資、攝影機等權限，且交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴伺服器當中，恐有資安風險。

投審會強調，英商克雷達在台分公司，若在半年內無法改善這三大缺失，將無法繼續經營淘寶台灣電子商務平台。