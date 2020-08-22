金價衝破歷史新高還能追？ 專家指引看三大經濟指標

資金買盤追捧下帶動國際金價突破 2000 美元衝上歷史新高，市場一片利多看好情況下，不少投資人心動不已，法人建議，觀察金價可從三大面向進行觀察，包括美元、實質利率與黃金 ETF 持倉部位。

國際金價一度衝破 2000 美元站上歷史新高，但因聯準會最新會議紀要內容並未滿足市場對更多寬鬆政策的渴望，進而壓抑黃金價格，導致金價從日前盤中高點 2000 美元回落整理。

富蘭克林證券投顧認為，造成金價波動主要有幾個原因，包括在大規模財政政策的推動下，替長線通膨升溫奠定基礎，加上聯準會對於量化寬鬆計畫 (QE) 少有琢磨，促使美元止貶拖累金價自高點拉回。

但檢視聯準會通篇會議紀要可發現，整體寬鬆政策的路線並未出現重大改變，預期長期的低利率環境和弱勢美元環境，將持續有利黃金後市表現。

富蘭克林證券投顧指出，觀察黃金後市表現可從三大指標著手，包括美元、實質利率與黃金 ETF 持倉。

其中美元部分，過去一個月美元大幅度走貶，市場看空情緒高漲，惟近來有止穩跡象，空方獲利了結可能帶動美元指數短線反彈，替金價上檔帶來壓力。

富蘭克林證券投顧表示，目前交投部位擁擠，看多歐元的期貨淨多單連續三週創下歷史新高，在歐洲確診有增加的背景下，料後續匯價波動偏大，將牽動黃金震盪加劇，預期美元長線將偏弱整理，仍有利黃金表現。

在實質利率部分，全球各大央行貨幣政策讓公債殖利率瀕臨歷史低點，搭配財政計畫，替中長線通膨上行奠定基礎，下半年部分地區通膨數據開始出現回升跡象，進一步使實質利率深入負值區間。

根據 Refinitiv 資料顯示，全球已開發國家公債殖利率，超過 4 分之 1 為負利率，殖利率 0% 到 1% 的約占 2 成，其中 1% 到 2% 的低利率債券在 2019 年自不到一成飆升到超過 3 成，2% 到 3% 的更是低於百分之 1。

富蘭克林證券投顧表示，全球公債殖利率的下滑，意謂持有黃金的無孳息成本降低，提高了持有黃金資產的吸引力。

另外，根據世界黃金協會 (WGC) 統計，截至 7 月 31 日止，全球黃金 ETF 規模成長超過 2 成，連續八個月淨流入，光是 7 月整體資產規模成長 97 億美元，也使得全球黃金 ETF 總持倉攀升至 3785 噸的歷史新高水位，總資產規模上升至 2390 億美元。