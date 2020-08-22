〈貴金屬盤後〉美元回血 多頭休息 黃金3月後首見連2週收低

週五 (21 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，中斷連日跌勢，但今日的漲幅不足以拉回本週趨勢，因此本週仍創下自 3 月新冠病毒爆發以來，首次黃金連 2 週收低的紀錄。

專家指出，由於美元回升不利美元計價的大宗商品，因此令投資者暫停買入黃金。

週五 ICE 美元指數上升 0.5%，雖然升幅較早盤收斂，但仍令該指數本週上升 0.2%，其背後動力來自 Fed 暗示央行不夠鴿派的態度。Fed 暗示，即使 COVID-19 大流行，Fed 尚不願意實施非常規策略，即更加長期維持更低利率。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 週五指出，「黃金多頭本週一直沒有行動，係因投資者消化了 Fed 最新會議記錄，該記錄暫時為美元注入生命力。」

然而，FXTM 分析師認為，黃金長期前景仍然強勁。

「儘管近期走跌，但基本面仍有力黃金價格上漲，黃金回彈是必然的。」Otunuga 說。

他指出，黃金公債殖利率疲弱，10 年期公債殖利率近幾週一直在 0.60% 到 0.80% 的範圍間交易，以及美國大選結果令人擔憂，其後經濟前景的不確定性均是有利黃金的因素。

「美元大致上走低、美債負殖利率、選前不諳，以及美國新冠病例增加，這些都可能讓黃金在中期至長期間繼續熠熠生輝。」

瑞銀分析師指出，「最重要的是，黃金可在多元化投資組合中有一席之地，作為抓住經濟復甦的一種方式，且可以在低利環境中成為資產組合的對沖。」

12 月交割的黃金期貨價格上升 50 美分或不到 0.1%，收每盎司 1947 美元。

黃金本週下跌 0.1%，根據 FactSet，此為黃金最活躍契約自 3 月 20 日以降首次出現連 2 週收低。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 42.4 美分或不到 1.5%，收每盎司 26.877 美元，本週跌幅 3%。

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