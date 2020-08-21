資金回補A股基金沾光 兩大標準篩選投資標的

在資金回補與消費回溫挹注下陸股重啟漲勢，連帶推升陸股基金行情，法人認為，在中長線資金加持下陸股可望維持一定行情，挑選基金可掌握兩大原則，包括 A 股持股比重高、夏普值高挑選投資標的。

在資金行情拉抬下，帶動陸股翻揚，相關基金也跟著受惠，根據 Lipper 統計，國內陸股基金績效前五名的平均報酬率將近 3 成，比起同類型績效多出一倍有餘。

摩根投信建議，投資人選擇陸股基金時，可把握二個原則，第一是 A 股持股比重較高，第二是夏普值較高者，透過二個篩選標準，挑出理想的中國 A 股基金。

夏普值 (Sharpe Ratio) 是衡量基金性價比重要指標之一，當基金夏普值愈高，意味著同樣承受一單位風險，該檔基金能為投資人創造越佳的報酬率，一般來說，夏普值只要大於 1，就表示該基金的報酬優於風險。

摩根中國 A 股基金產品經理張致寧指出，包括 MSCI、富時羅素、標普道瓊指數等國際指數公司近年不斷調升 A 股權重，但目前境外投資機構持有 A 股比例尚不足 5%，預期未來國際資金對 A 股的黏著度將進一步攀升，資金行情塑造 A 股的長線健康牛格局。

在經濟率先復甦和資金熱潮加持下，中國股市堅持走出自己的格局，滬深 300 指數今年來一路震盪走高，逾 16% 的漲勢，不僅大幅勝過 MSCI 世界指數的負報酬，相關中國股票基金績效同步大放異彩。

富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示，儘管外部干擾頻繁出現，加上國際疫情反撲，但中國市場相對控制得宜，因此不影響 A 股上漲趨勢。

沈宏達分析，外資放緩內資接棒，A 股日成交量破萬億，再次顯示多頭格局穩定；7 月以來因中美衝突事件增加，北上資金放緩，但中國內資仍相對踴躍進場。兩市日融資餘額維持 14,000 億高檔、境內基金募集規模大增、且 A 股日成交額穩定在萬億之上，A 股整體交易熱情被點燃，即使遭遇突發事件衝擊股市，因下方等待進場的買盤有撐，伴隨著中國經濟數據轉好將吸引更多內外資進場，A 股多頭行情延續。