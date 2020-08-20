通用汽車擬投200億美元開發電動車 與特斯拉搶中國市占

據報導，美國通用汽車 (GM-US) 計畫藉由推動電動車 (EV) 的發展，來提升在中國市場的銷量，與電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 爭奪市佔率。

通用汽車執行長 Mary Barra 週三 (19 日) 表示，預計 2020 至 2025 年期間，投資超過 200 億美元推動電動車的發展，並在中國推出電動車等產品，刺激中國市場銷量。

通用汽車也表示，未來五年中，在中國市場推出的新車型中，將有 40% 以上是電動車型，並將在中國製造，且所有零件都將來自中國本地供應商。

Barra 在一份聲明中表示：「中國作為通用汽車最大的市場和全球創新中心，是實現通用汽車願景的關鍵。透過與上汽集團合作，通用汽車將整合全球規模效應與中國本地市場結合。」

該公司總裁 Mark Reuss 預期，直至 2023 年，通用將推出超過 20 款新型電動車。通用汽車中國業務總裁 Julian Blissett 表示，通用汽車期望新型電動車將有助扭轉中國市場的銷售疲態。

通用汽車正試圖與特斯拉競爭。受惠中國政府的鼓勵，電動車在中國市場的規模持續成長，特斯拉在該的銷量更佔據主導地位，為與特斯拉競爭，通用汽車也將專注研發電池基礎設施。目前該公司已經開發出全新 Ultium 電池系統，將搭載在未來推出的電動車中。