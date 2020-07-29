〈財報〉通用電氣營收優於預期 盤前股價漲約2%

通用電器 (GE-US) 在週三 (29 日) 公布 2020 年第二季財報，虧損 21.8 億美元，主要是由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行導致航空和動力部門銷售額疲軟，但自由現金流出好於預期。通用電氣股價在盤前交易中上漲了 1.74%。

通用電器股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：177.5 億美元，年減 24%，低於去年同期的 億美元，高於分析師預期的 171.2 億美元

淨虧損：21.8 億美元

LPS： 0.26 美元，慘於去年同期的 0.01 美分

通用電器指出，強勁的營收主要來自該公司電力和可再生能源部門的銷售。電力部門營收為 41.6 億美元，可再生能源部門營收為 35.1 億美元，均高於分析師預期。航空部門營收則為 43.8 億美元，低於預期。該公司的總訂單量增長 38%，至 138 億美元。該公司也表示，工業自由現金流虧損 21 億美元，優於今年初的預測。

通用電氣董事長兼執行長 Larry Culp 表示：「我們的盈利表現取決於疫情對我們業務的持續影響，但工業自由現金流好於我們的預期。我們在控制的要點上取得了快速的進展，包括我們的成本目標和現金保留措施。」

Culp 也表示：「為了恢復民用航空的發展軌跡，我們將持續進行長期計畫以恢復到疫情前的水平。根據我們今日的數據以及我們已採取的行動，我們預計 2021 年的工業自由現金流將回復正值。我們也正在加快轉型，使公司變得更強大，並推動長期、可盈利的成長。」

該公司也表示，將持續致力於削減成本超過 20 億美元。通用電氣也補充表示，近期流動性需求在第二季的減少了 105 億美元。

由於新冠肺炎疫情對經濟帶來影響，並對航空旅遊造成衝擊，通用電氣今年股票遭受重創，股價下跌了 38% 以上。根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，在美國地區，確診病例數超過 400 萬例。