不敵疫情衝擊 通用汽車旗下自駕車子公司Cruise將裁員8%

據報導，受到新冠肺炎疫情的影響，通用汽車 (GM-US) 通用汽車旗下的自動駕駛子公司 Cruise 計畫將裁員約 8%。知情人士透露，裁員主要針對的是公司非研發部門的員工，包括招聘和人力資源部門等。

Cruise 證實裁員消息，但並未透露具體的裁員人數。不過據該公司內部郵件顯示，本次裁員約佔整體員工總數的 8%，人數約為 140 人。

疫情使得自駕車領域中的大量公司遭遇了資金枯竭，而這正是自動駕駛行業所遇到的眾多困難點之一。自駕車產業的目標主要是帶來更大規模的自駕車服務，並在過去多年中為實現目標而努力。Cruise 發言人 Milin Mehta 表示：「在這個瞬息萬變的時代，我們很幸運地擁有明確的使命，並擁有數十億美元的資金。我們今天採取的行動反映出我們將押注在工程業務和工程人才上。」

有報導指出，此次的裁員是汽車公司為應對艱難時期而做出的決定，為了應對因疫情導致停產並對全球汽車銷售帶來損害。通用汽車也在試圖節省現金，上個月確認了將停止 Maven 汽車共享品牌的計劃，該品牌曾經是該汽車製造商的新興汽車共享業務。

不過，通用汽車執行長 Mary Barra 在日前曾表示，通用對 Cruise 的重視將「堅定不移」，並且將繼續這項業務發展。

除了通用汽車外，該公司的競爭對手福特汽車 (F-US) 也在上個月表示，由疫情大流行，計畫於明年開始的自動駕駛汽車商業服務計劃將推遲到 2022 年。