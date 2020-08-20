股匯脫鉤 台幣續飆升逾1角反映資金動能並未熄火

由於美國再祭華為禁令，衝擊多數電子股表現，大盤瀰漫不安氣氛，早盤重挫多達 200 點，並持續擴大跌勢，盤中跌點逼近 300 點，跌破 12500 點大關，月線 12713 點支撐成反壓，不過，股匯脫鉤，台幣再度飆升超過 1 角，最高來到 29.389 元，資金動能未熄火。

台幣今日以 29.53 元、小貶 2.2 分開出後，隨即強勢走升，連續升破 29.5、29.4 元關卡，最高來到 29.389 元，升值 1.19 角，盤中也持續在 29.4 元之下震盪。

分析師指出，目前正值除息旺季，但台幣仍持續走強，代表外資領息後不僅錢沒有匯出去，甚至國際熱錢仍積極匯入，無須過於悲觀看待行情。

今日由大型電子股領跌，國巨、聯電跌逾 4%，日月光投控、緯穎跌逾 3.5%，聯發科和大立光跌超過 3%，廣達、南亞科和和碩跌 2%，並連動傳產金融均走弱。

法人指出，目前影響市場最劇的是美中關係惡化的壓力，不僅貿易談判遭取消，市場憂心第一階段協議也可能遭美方撤除，另一方面，台股昨日以一根黑 K 摜破短均後，目前高檔獲利了結賣壓重，指數有繼續向下回測可能，尤其外資已連續 2 天於期現貨進行調節，恐意味外資追價意願不高。