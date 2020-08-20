盤前財經大事搶先讀2020年08月20日

今日操盤前瞻

台灣布 7 月外銷訂單統計

美國上周初領失業金人數

中國利率決議

法說會：鈊象、南電、新鼎、濟生

除權息：家登、世紀鋼、世芯 - KY、濟生等

美中貿易談判 傳數日內舉行

知情人士透露，美中計劃重新安排談判時間，評估第一階段貿易協議簽署六個月以來的執行狀況，雖然確切時間尚未敲定，但未來幾天內就會舉行。閱讀全文...

SIA：美對華為新禁令 將嚴重破壞美國半導體業

美國總統川普對華為的最新禁令，引起了美國半導體業的反彈。美國半導體產業協會 (SIA) 主席兼執行長 John Neuffer 就警告表示，擴增的禁令規範將對美國半導體業帶來負面的影響。閱讀全文...

杏一下半年營運可望回升 今年每股純益力拚維持 4 元

杏一 (4175-TW) 昨 (19) 日召開法說會，總經理蔡德忠表示，隨著中國疫情趨緩，門市營運逐步回升，兩岸展店數量維持每年 10% 成長，若疫情獲得控制，下半年獲利可望回升，法人估，杏一今年每股純益仍可維持 4 元水準。閱讀全文...

〈合庫金法說〉三利多加持 下半年房市可望價量俱揚

在中央銀行降息、台商資金回流帶動下，加上國內疫情控制得當，行庫看好下半年房市表現，合庫金 (5880-TW) 預期，下半年房市將呈現價量俱增的走勢。閱讀全文...

元大 S&P 原油正 2 自 10 月起恢復淨值跌幅計算 小心下市風險

台灣首檔原油期貨槓桿 ETF－元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW)，將自 10 月 1 日起恢復適用平均單位淨值跌幅達一定比率計算，也就是說，最近 30 個營業日 (自 8 月 19 日到 9 月 30 日止) 的基金平均單位淨值若低於 2 元，元大投信將申請終止信託契約。閱讀全文...