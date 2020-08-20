中菲行運送70噸PCB製造設備 衝刺客製化接案

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (20) 宣布，攜手年初合資的德國子公司為印刷電路板 (PCB) 製造大廠客製化超大尺寸設備物流解決方案，從德國希爾施霍恩訂艙經香港到中國深圳，整合智慧物流，具備因應客戶需求彈性調整的客製方案能力，有利後續接案。

中菲行說明，此次運送的客製化超大尺寸設備為 70 噸印刷電路板製造設備 ，從德國希爾施霍恩訂艙經香港到中國深圳，僅短短一周內完成，為客戶大幅節省可能產生的巨額倉儲費用，有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物的最後一哩路。

在這次專案中，中菲行協助規劃 17 只總重 70 噸的超大尺寸設備運送、特殊平板車及吊掛車的申請、客製化文件準備、提供客戶即時貨況追蹤回報，並解決各種挑戰，例如，應變航空公司臨時拉貨須於 3 天前預訂，並協調 7 台平板車的裝載時程以避免延遲裝載費 (總額的 50%) 產生，以及當日完成大尺寸重貨因客戶提供報關重量與海關實測重量差異超過 3% 而卡關的問題。

中菲行進一步指出，在第二波新冠肺炎疫情於全球各地捲土重來之際，目前航班艙位預訂的困難程度雪上加霜，特別是大尺寸重貨，必須靠長期合作關係的維持才有機會預訂艙位，還必須完全配合航空公司的載貨時程以免受罰。

目前航空秩序處於紊亂時期，中菲行強調，透過專案團隊全程監控，可為客戶規劃最佳替代方案，即便是安排被分批裝運 (Partial Shipment) 的貨物，也可在極短時間內成功申請一日押車，大幅省下巨額的機場倉儲費用。

法人認為，在目前空運需求明顯高於供給之際，一般中小型物流業者難競爭，中菲行具競爭優勢，尤其有利取得毛利較高的客製化的專案，後續獲利成長空間可期。